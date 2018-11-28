Сербия назвала лицемерием таможенную унификацию Албании и Косово

Белград, , 18:12 — REGNUM В ходе совместного заседания правительств Косово и Албании был подписан ряд соглашений, в частности протокол о порядке работы совместного пункта таможенного контроля Морине Вермице. Сербский президент Александр Вучич охарактеризовал произошедшее как лицемерие. Как передает албанское новостное агентство «АБЦньюс», сербского лидера возмутило то, что сразу после введения стопроцентного таможенного тарифа на сербские товары, Косово пытается отменить таможенные барьеры с Албанией.

«Это вопиющее лицемерие, причем не только со стороны албанцев, живущих в Албании и Косово, но и со стороны тех, кто позволяет подобному происходить», — заявил Вучич,

В тот же день министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что албанцы ещё не отказались от проекта «Великой Албании», реализация которого, по его словам, невозможна без насилия и преследования представителей других национальностей, проживающих на территории Косово. Вулин подчеркнул, что «Великая Албания» является угрозой для всего региона.