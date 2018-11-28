Состоялось совместное заседание правительств Албании и Косово

Приштина, , 18:09 — REGNUM В косовском городе Пея (по-сербски Печ) состоялось совместное заседание правительств частично признанной республики Косово и Албании под председательством премьер-министров Косово и Албании Эди Рамы и Рамуша Харадиная.

В ходе заседания состоялось торжественное подписание достигнутых ранее сторонами соглашений. Затем премьер-министры Косово и Албании дали совместную пресс-конференцию. По окончании мероприятия члены двух кабинетов сделали совместную фотографию, изобразив руками символ албанского национального единства «шчипонья» (shqiponja).

Как сообщает албанское новостное агентство «АБЦньюс», на встрече обсуждалась таможенная унификация между двумя республиками и открытие общего контрольно-пропускного пункта Морине Вермице (поселение на востоке Албании на границе с Косово). Решение этого вопроса должно облегчить таможенные процедуры при передвижении товаров в обе стороны и сократить время пребывания на таможне для албанских и косовских бизнесменов.

Неоднократно делались заявления о единстве албанского народа. В частности, министр иностранных дел Косово Бехджет Пацолли выступил с инициативой проведения совместного исследования «Албанский народ в ближайшие 50 лет».

В результате заседания были подписаны следующие соглашения:

Соглашение об отмене роуминга для сетей мобильной связи. Протокол о ведении таможенного контроля на совместном контрольно-пропускном пункте Морине Вермице Соглашение о сотрудничестве в сфере государственного долга, иностранных инвестиций и в отношениях с международными финансовыми организациями. Меморандум о взаимопонимании между Агентством по промышленной собственности Республики Косово и Главным управлением промышленной собственности Республики Албания. Протокол о двустороннем признании и унификации ветеринарных и фитосанитарных сертификатов, предъявляемых при импорте, экспорте и транзите живого товара и продукции животного и растительного происхождения между республиками Косово и Албания. Соглашение между Советом Министров Республики Албания и Правительством Республики Косово о сотрудничестве, стимулировании бизнеса и информировании диаспоры. Соглашение о сотрудничестве по делам молодежи. Соглашение о взаимном признании водительских прав. Соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения и социальной защиты.

По инициативе премьер-министра Албании Эди Рамы заместитель премьер-министра Косово Фатмир Лимай был назначен национальным координатором двух правительств по контролю за реализацией достигнутых соглашений.