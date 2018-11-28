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Жители Переславля на публичных слушаниях поддержали прямые выборы мэра

Политика

Дело за депутатами городской думы

Жители Переславля на публичных слушаниях поддержали прямые выборы мэра
Переславль-Залесский

Переславль-Залесский, Ярославская область, 28 ноября 2018, 17:56 — REGNUM  28 ноября 2018 года в Переславле-Залесском состоялись публичные слушания по внесению изменений в устав городского округа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Одной из поправок, внесенной депутатами городской думы от «Справедливая Россия» и КПРФ, был пункт о прямых выборах главы городского округа. Сейчас в Переславле главу избирают депутаты после отбора кандидатов специальной комиссией.

Сегодня на публичных слушаниях жители поддержали поправку о прямых выборах главы. Из 98 участников слушаний за эту поправку проголосовали 56 человек. Теперь изменения в устав должны утвердить своим решением депутаты городской думы.

В конце 2016 года городская дума уже возвращала прямые выборы мэра, однако потом отменила свое решение.

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