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Лавров: Провокация в Керченском проливе была заранее рассчитана на скандал

Политика

Глава МИД России рассказал о документах, изъятых у нарушителей границы

Москва, 28 ноября 2018, 17:53 — REGNUM  О запланированности провокации с нарушением границы РФ в районе Керченского пролива свидетельствуют документы, изъятые на задержанных пограничниками кораблях ВМС Украины, заявил 28 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи со своим швейцарским коллегой.

Вся украинская провокация была затеяна с целью устроить международный скандал и использовать его для достижения внутриполитических целей нынешних властей Украины, пояснил Сергей Лавров.

«Из документов следует, что это была спланированная заранее провокация в расчете на скандал с прицелом на достижение геополитических целей и с прицелом на решение внутренних проблем режима в Киеве», — сказал министр иностранных дел России.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин также назвал эту провокацию частью стратегии украинских властей в преддверии президентских выборов. Сразу же после инцидента президент Украины Петр Порошенко объявил о введении военного положения в части областей страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября корабли ВМС Украины «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» грубо нарушили границу России в Черном море в районе Керченского пролива. Для их задержания российским пограничникам пришлось открыть огонь на поражение.

Все три украинских корабля и 24 члена их экипажей были задержаны и доставлены в керченский порт. В данный момент суд решает вопрос об избрании меры пресечения для украинских военных моряков. в рамках уголовного дела по статье «Незаконное пересечение госграницы».

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Провокация ВМС Украины в Керченском проливе и ее последствия
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