Эксперт: при провокациях позиция России должна быть спокойной и неизменной

Санкт-Петербург, , 17:44 — REGNUM Политическая реакция российского государства на провокации, подобные керченской, должна быть столь же спокойной, как и действия пограничников, выполнивших свою работу в соответствие с правилами, сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 28 ноября, политолог Владимир Васильев, комментируя информационные и политические последствия украинской провокации в Керченском проливе.

Как сообщалось ранее, президент России возложил ответственность за провокацию на руководство Украины. Путин считает, что Петр Порошенко искал предлог для введения военного положения и что он идет на обострение ситуации. Российские пограничники, по словам президента России, делали то, что и должны были делать.

В среду СМИ также сообщают об обсуждении темы возможного введения новых санкций рядом европейских стран в связи с данной провокацией. Под вопросом, по данным СМИ, также и проведение встречи Владимира Путина и ДональдаТрампа.

Реакция властей на эту провокацию была относительно спокойной, но именно такой ей и следует быть. Никакой необходимости в дополнительном информационном шуме не было. К тому же у России и нет таких медийных возможностей, чтобы распространить свою «картинку» на весь мир.

Произошло рутинное событие — нарушение государственной границы. На него рутинно отреагировали пограничники — в соответствие с правилами. И политическая реакция должна быть такой же спокойной.

Второй важный компонент — неизменность позиции. К примеру, в 1983 году в истории с корейским «Боингом» советское руководство несколько раз меняло свою позицию. Такого происходить не должно. Есть одна позиция, одна линия, и она спокойно выдерживается. А то, что провокация может стать поводом для новых санкций — это было более чем ожидаемым, — отметил Васильев.