Порошенко анонсировал передислокацию войск

Киев, , 17:33 — REGNUM На Украине после ввода военного положения начнется передислокация войск. Об этом 28 ноября заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления перед жителями Черниговской области.

«Теперь мы будем делать передислокацию войск. Мы будем защищать границу, в том числе границу с Российской Федерацией в Черниговской области. Для чего? Чтобы войска врага не зашли в середину страны. Мы должны защитить каждого украинского гражданина… Если не будет открытой российской агрессии и прорыва, в первую очередь, мы должны держать оружие наготове на территории Донецкой, Запорожской областей, вдоль побережья Азовского моря. Для чего? Они хотят объединить оккупированный Крым и оккупированную часть на востоке нашей страны. Но сегодня у нас другая армия, другая объединенная нация и мы это не позволим сделать», — считает Порошенко.

По его словам, «Кремль также решил продолжить вторжение на Украину, чтобы заблокировать предоставление томоса украинской церкви».

«Говорят, а почему Путин решил это сделать сейчас? А чтобы у Украины не было томоса, чтобы церковь думала, если у них военное положение то, его всесвятость ничего не даст. Он просчитался… Наша великая нация заслужила право иметь собственную церковь. И уж точно не иметь церковь, которая управляется из Москвы. Зачем, как можно ходить в церковь, если служба божья там начинается за Кирилла, за Путина, за российское войско?» — задался вопросом Порошенко.

Он сообщил, что «накануне призвал президента России Владимира Путина вывести войска с Украины».

«Я вчера дал интервью всем мировым телеканалам… И сказал: «Господин Путин, убирайтесь прочь из Украины, потому что это единое желание украинского народа. Вам нечего тут делать». Мы сами без вас разберемся и с нашей церковью, и с нашей армией, и куда нам двигаться. Весь украинский народ определился, что нам надо двигаться в Европу. Уже имеем безвиз, уже имеем договор об ассоциации, имеем углубленную и всеохватывающую зону свободной торговли. И когда нам Путин перекрыл газ, российский рынок, пытался остановить наши предприятия, пытался остановить наше государство, чтобы украинцы лишились работы, мы просто вышли на европейский рынок. Мы сказали: никто нас больше не будет шантажировать. Газ — это обычный товар и нельзя держать на крючке большую 45-миллионную нацию. Все, кто раньше работал до меня, были на крючке. Им не хватало воли сказать: мы не будем поддаваться манипуляциям под влиянием того, даст ли какой-то хозяин из Москвы газ или не даст», — сказал Порошенко.

Напомним, 26 ноября Верховная Рада приняла закон о военном положении. Согласно документу, действие военного положения будет распространено на Азово-Керченскую акваторию, а также 10 областей Украины (Винницкую, Луганскую, Донецкую, Николаевскую, Херсонскую, Одесскую, Запорожскую, Сумскую, Харьковскую и Черниговскую). Сегодня, 28 ноября, президент Порошенко и спикер Рады Андрей Парубий подписали соответствующий законопроект №9338. Военное положение вводится на 30 дней.

Как сообщалось, с 27 по 29 ноября в Стамбуле (Константинополь) проходит заседание синода Вселенского патриархата. На повестку дня вынесен вопрос утверждения текста томоса украинской православной автокефальной церкви. Ожидается, что в декабре в Киеве пройдет собор украинских епископов, на котором выберет предстоятеля будущей церкви. После этого предстоятель отправится в Стамбул за томосом.

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