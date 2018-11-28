Глава Екатеринбурга отреагировал на скандал с записью к нему на приём

Екатеринбург, , 17:31 — REGNUM Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский объяснил, почему к нему записали только 15 человек в единственный день приема. Об этом градоначальник рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

«Я не раньше 11 вечера с работы ухожу. Слушайте, ну есть определённая производительность», — заявил Высокинский.

Тем не менее мэр пообещал ответственно провести приём. «Заявки оставляйте. Все, что смогу, сделаю», — заверил Высокинский.

Напомним, утром 28 ноября в администрации Екатеринбурга открылась запись на приём к мэру города. Однако пришедших граждан ожидал неприятный сюрприз: чиновники зарегистрировали лишь 15 человек (менее половины очереди) к градоначальнику. Остальных посетителей приписали к заместителям, что вызвало недовольство жителей города.

Приём пройдёт 12 декабря. Высокинский заявлял, что теперь работа с посетителями будет выстроена иначе, чем при экс-главе города — председателе городской думы Евгении Ройзмане. В частности, количество принятых людей будет меньше, чем раньше. Ройзман проводил приёмы достаточно часто — как правило, не реже раза в неделю.

Впрочем, отметим, что и круг полномочий на должностях Ройзмана и Высокинского сильно отличается. Если первый в основном руководил городской думой, то на нынешнем мэре — руководство всей администрацией Екатеринбурга.

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