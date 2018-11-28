В Крыму на два месяца арестован капитан 2 ранга ВМСУ, нарушивший границу РФ

Симферополь, , 17:22 — REGNUM Решением Киевского районного суда Симферополя арестован на два месяца капитан 2 ранга ВМСУ Денис Гриценко, нарушивший госграницу РФ в Керченском проливе на бронекатере «Бердянск», сообщает 28 ноября РИА Новости.

Суд удовлетворил ходатайство о мере пресечения в виде заключения под стражу. Напомним, 27 ноября 15 из 24 задержанных моряков ВМС Украины были арестованы до 25 января.

Уточняется, что Гриценко назвал себя командиром дивизиона ВМС Украины, а также сообщил, что его родители проживают в Симферополе, а сам он является собственником квартиры в столице Крыма.

Напомним, Денис Гриценко в момент нарушения границы России находился на борту бронекатера «Бердянск», для задержания которого российским пограничникам пришлось отрыть огонь на поражение.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» в районе Керченского пролива нарушили российскую границу, при этом игнорировали законные требования кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота.

Все три корабля и 24 члена их экипажей были задержаны и доставлены в порт Керчь.

Практически сразу после этой провокации власти Украины ввели в части районов страны военное положение.

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