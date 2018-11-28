Парламент ЛНР: мы продолжим интеграцию с Россией

Луганск, , 17:23 — REGNUM Луганская Народная Республика (ЛНР) продолжит интеграцию с Россией, заявил глава народного совета (парламента) республики Денис Мирошниченко, сообщает 28 ноября «Луганский информационный центр».

По его словам, депутаты ЛНР третьего созыва будут работать в прежнем направлении, а именно: принимать такие законы, чтобы законодательство ЛНР было интегрировано в РФ, и бороться с коррупцией.

Напомним, выборы в ЛНР состоялись 11 ноября: избирались глава республики и парламент. Депутаты и глава были выбраны сроком на пять лет. В парламенте ЛНР места распределились следующим образом: 37 мандатов — «Мир Луганщине», 13 мандатов — «Луганский экономический союз».

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