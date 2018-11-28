Среда, 28 Ноября 2018 года
18:10:08 МСК

Парламент ЛНР: мы продолжим интеграцию с Россией

Политика

Также депутаты будут бороться с коррупцией

Парламент ЛНР: мы продолжим интеграцию с Россией
Мауриц Корнелис Эшер. Узы союза. 1958

Луганск, 28 ноября 2018, 17:23 — REGNUM  Луганская Народная Республика (ЛНР) продолжит интеграцию с Россией, заявил глава народного совета (парламента) республики Денис Мирошниченко, сообщает 28 ноября «Луганский информационный центр».

По его словам, депутаты ЛНР третьего созыва будут работать в прежнем направлении, а именно: принимать такие законы, чтобы законодательство ЛНР было интегрировано в РФ, и бороться с коррупцией.

Напомним, выборы в ЛНР состоялись 11 ноября: избирались глава республики и парламент. Депутаты и глава были выбраны сроком на пять лет. В парламенте ЛНР места распределились следующим образом: 37 мандатов — «Мир Луганщине», 13 мандатов — «Луганский экономический союз».

Читайте ранее в этом сюжете: На инаугурации Пасечника присутствовали делегаты из 14 стран

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Международное участие в делах ДНР и ЛНР
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить