Командир задержанного бронекатера ВМС Украины арестован судом на два месяца

Симферополь, , 16:54 — REGNUM В Симферополе суд вынес решение о мере пресечения для командира бронекатера ВМС Украины «Никополь», сообщает 28 ноября РИА Новости.

По информации агентства, офицер ВМС Украины Богдан Небылица, командир бронекатера «Никополь», арестован на два месяца.

Суд удовлетворил ходатайство о мере пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября в районе Керченского пролива два бронекатера и буксир ВМС Украины грубо нарушили границу РФ. Для их задержания российским пограничникам пришлось применить оружие. Суда и 24 члена их экипажей были задержаны и доставлены в порт Керчь.

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