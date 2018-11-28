У Порошенко заявили, что закон о военном положении ещё не вступил в силу

Киев, , 16:53 — REGNUM На Украине ещё не введен режим военного положения, поскольку соответствующий законопроект подписан президентом Украины Петром Порошенко и спикером Рады Андреем Парубием только сегодня. Об этом 28 ноября в эфире одного из украинских телеканалов заявил секретарь комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Иван Винник.

«По состоянию на сейчас правовой режим военного положения не введен. Он будет введен, как только закон Украины о вводе правового режима военного положения, который как законопроект имеет регистрационный номер 9338, наберет силу. А он наберет силу как говорится в Конституции и тексте этого закона после его оглашения. Оглашение осуществляется путем публикации в официальных источниках кабинета министров и Верховной Рады», — сказал Винник.

«Тут специфический момент. Это первый в истории Украины организационно-правовой инструмент организации обороны нашей страны, который мы сегодня рассматриваем. Соответственно путаница возникает», — признал Винник.

Он сообщил, что не знает причин, по которым ввод военного положения затянулся на два дня с момента голосования в зале парламента.

«Я не протокольный отдел Парубия или президента. Мне не известно, почему Парубий сутки подписывал этот проект. Мне не известно, почему президент подписал его только сегодня», — добавил Винник.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября Верховная Рада приняла закон о военном положении. Согласно документу, действие военного положения будет распространено на Азово-Керченскую акваторию, а также 10 областей Украины (Винницкую, Луганскую, Донецкую, Николаевскую, Херсонскую, Одесскую, Запорожскую, Сумскую, Харьковскую и Черниговскую). Сегодня, 28 ноября, президент Украины Петр Порошенко и спикер Рады Андрей Парубий подписали соответствующий законопроект №9338. Военное положение вводится на 30 дней.

Напомним, 27 ноября спикер Рады Парубий посетил с рабочим визитом штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, где провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. По итогам встречи он заявил, что на Украине еще не вступил в силу закон о вводе военного положения, поскольку не успел подписать документ.