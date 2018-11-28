Кронпринц Мухаммед прибыл на саммит G20 в Буэнос-Айрес

Буэнос-Айрес, , 16:57 — REGNUM Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман аль-Сауд прибыл на саммит «Большой двадцатки» в Буэнос-Айрес, 28 ноября передает агентство Reuters.

В аэропорту аргентинской столицы кронпринца встретил министр иностранных дел Аргентины Хорхе Фори. Саммит G20 в Буэнос-Айресе стартует в пятницу 30 ноября.

Пока принц Мухаммед не был задержан прокуратурой Аргентины по запросу Human Rights Watch, требовавшей привлечь кронпринца к ответственности за военные преступления в Йемене и убийство журналиста Джамаля Хашогги.

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