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Кронпринц Мухаммед прибыл на саммит G20 в Буэнос-Айрес

Политика

Наследник престола не был задержан прокуратурой Аргентины по запросу HRW

Буэнос-Айрес, 28 ноября 2018, 16:57 — REGNUM  Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман аль-Сауд прибыл на саммит «Большой двадцатки» в Буэнос-Айрес, 28 ноября передает агентство Reuters.

В аэропорту аргентинской столицы кронпринца встретил министр иностранных дел Аргентины Хорхе Фори. Саммит G20 в Буэнос-Айресе стартует в пятницу 30 ноября.

Пока принц Мухаммед не был задержан прокуратурой Аргентины по запросу Human Rights Watch, требовавшей привлечь кронпринца к ответственности за военные преступления в Йемене и убийство журналиста Джамаля Хашогги.

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Внешняя политика Саудовской Аравии
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