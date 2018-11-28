Эксперт: на керченскую провокацию нужно было реагировать раньше и активнее

Санкт-Петербург, , 16:42 — REGNUM При подготовке провокации в Киеве консультировались с Западом, все варианты сценария были готовы заранее, и в такой ситуации оправдываться не имеет смысла — нужно держаться своей позиции, сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 28 ноября, политолог Дмитрий Солонников, комментируя заявления Владимира Путина о провокации в Керченском проливе.

Как сообщалось ранее, президент России возложил ответственность за провокацию на руководство Украины. Путин считает, что президент Украины Петр Порошенко искал предлог для введения военного положения и что он идет на обострение ситуации. Российские пограничники, по словам президента России, делали то, что и должны были делать.

В среду СМИ также сообщают об обсуждении темы возможного введения новых санкций рядом европейских стран в связи с данной провокацией. Под вопросом, по данным СМИ, также и проведение встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

«При подготовке своей провокации в Киеве наверняка консультировались с западными странами. Решение об этой довольно рискованной провокации принимали не только в Киеве. Вопрос был только в том, как именно Россия отреагирует, более или менее жестко. На каждый из вариантов реакции уже был заготовлен ответ.

Мы видим, что сейчас разыгрывается заранее подготовленный сценарий. Украинские власти решат свои задачи. Часть европейских политиков — свои, связанные как с экономикой, так и с политикой: противодействия «Северному» и «Турецкому потоку», разговоры о новых санкциях, возможное использование российской темы на предстоящих выборах в Европарламент.

Свой сценарий разыгрывается и в США, где уже начинается президентская предвыборная кампания. В последнее время российская тема там почти исчезла из повестки: санкции перенесены, «российское досье» сдувается. Есть игроки, заинтересованные в возвращении этой темы в повестку.

В такой ситуации реакция России мало кого интересует. Оправдываться бессмысленно, нужно просто придерживаться закона и своей позиции, информировать западных партнеров о происходящем. Возможно, информационное сопровождение этой истории могло бы быть более активным, нужно было самим показывать эти кадры, сообщать о провокации и нарушении со стороны Украины и созывать Совбез ООН. Но инициатива была упущена», — отметил Солонников.

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