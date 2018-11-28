В Госдуме угрозу Трампа отменить встречу с Путиным расценили как пиар

Москва, , 16:37 — REGNUM Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) не считает, что запланированная встреча президентов России и США на саммите G20 может быть отменена из-за инцидента в Керченском проливе, передает корреспондент ИА REGNUM 28 ноября.

«Как заверили все официальные представители с российской стороны, ее подготовка ведется. Поэтому заявления об отмене переговоров в Аргентине, на мой взгляд, скорее, больше рассчитаны на публику, это снова может быть своеобразный пиар-ход», — сказал Слуцкий.

На сегодняшний день между Россией и США накопилось достаточно большое количество реально важных для мировой стабильности и безопасности вопросов, которые необходимо обсудить, указал он.

«Надуманные претензии к России из-за явной провокации Киева не должны этому помешать. Очень надеюсь, что встреча состоится», — заявил Слуцкий.

Вашингтон не информировал Кремль об отмене встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Аргентине, подготовка мероприятия продолжается, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кремле прокомментировали слова Трампа об «агрессии»