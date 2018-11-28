Одесса готовится к военному положению

Одесса, Украина, , 16:29 — REGNUM Украинские силовики будут более «придирчиво» проверять граждан Российской Федерации, которые захотят посетить Одесскую область. Некоторым из них будет запрещен въезд на территорию региона и Украины. Об этом 28 ноября на пресс-конференции заявил губернатор Одесской области Максим Степанов.

«При пересечении границы к гражданам России относятся более придирчиво. Определенным категориям граждан будет запрещен въезд на территорию Украины в Одесской области», — сказал Степанов.

Чиновник отметил, что силовые структуры региона «начнут подготовку к возможной агрессии со стороны Российской Федерации».

«Ни в Одессе, ни в Одесской области военная администрация вводиться не будет… Все что касается жизнедеятельности жителей Одесской области, всё работает в обычном режиме. Комендантский час вводиться не будет, его ввод не планировался… То, что касается блок-постов и усиленного режима. Одесская область имеет как морскую границу, так и участок сухопутной границы с Приднестровьем. Конечно, будут усилены все меры безопасности относительно пересечения этой границы… Нацполиция усилила меры безопасности и реагирования на блок-постах, потому что мы подвержены угрозе нападения со стороны Российской Федерации… Будут осуществляться меры по более тщательной проверке тех или иных автомобилей. Конечно, усилят контроль продажи оружия в магазинах», — пояснил Степанов.

Он сообщил, что из-за ввода военного положения правоохранители усилят охрану объектов инфраструктуры.

«На территории области усилена охрана всех объектов инфраструктуры и объекты повышенной опасности… Одесский аэропорт и железнодорожный вокзал — это критически важные объекты инфраструктуры Одесской области. После ввода военного положения их охрана будет усилена Нацполицией и Нацгвардией… Создание дополнительных формирований не планируется», — рассказал губернатор.

Он заверил, что ввод военного положения не ограничит права и свободы граждан, в частности, не будут отнимать имущество и автомобили, ограничивать продажу спиртных напитков, использование салютов и вводить запрет на проведение митингов.

«На территории Одесской области, как и в других регионах, введено военное положение. Что это значит для граждан нашей области? Во-первых, никакого сужения прав и свобод граждан, которые проживают в области не будет. Это прежде всего превентивное мероприятие, которое направлено на укрепление обороны нашей страны и конкретно Одесской области. Существует реальная угроза со стороны Российской Федерации относительно вторжения на территорию Украины. Все это мы увидели во время агрессии в отношении наших Военно-морских сил в Керченском проливе. На территории Одесской области, как и в других областях, не будет никаких действий, связанных с конфискацией авто или имущества граждан и прочих мероприятий, которые сужают права граждан. Конфискация любого имущества любого гражданина невозможна», — добавил Степанов.

Он опроверг слухи о том, что в регионе людей «хватают на улицах» и отправляют в военкоматы.

«Мы с вами находимся в гибридной войне, которая предусматривает определенные информационные провокации. Все что касается мобилизации в случае необходимости, она в первую очередь будет касаться тех людей, которые уже были в зоне «АТО», которые имеют определенный военный опыт, это дембеля. Хватание людей на улицах — это абсурд», — подытожил Степанов.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября в 10 областях Украины и в районе Азово-Керченской акватории введено военное положение. Сегодня президент Украины Петр Порошенко и спикер Рады Андрей Парубий подписали соответствующий законопроект. Военное положение введено на 30 дней. Также сегодня закон был опубликован в правительственной газете «Урядовый курьер».