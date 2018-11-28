МИД Болгарии рекомендовал гражданам не посещать Украину

София, , 16:23 — REGNUM Министерство иностранных дел Болгарии рекомендовало болгарским гражданам ограничить поездки на Украину, особенно в регионы, на территории которых с 28 ноября начало действовать военное положение, а при необходимости совершения поездки соблюдать ряд рекомендаций.

В частности, ведомство советует болгарским гражданам, пребывающим на территории Украины или направляющимся в страну, зарегистрироваться на сайте МИД Болгарии или в диппредставительствах, указать сроки и место своего пребывания и контакты для связи.

Кроме этого, болгарам рекомендовано избегать районов проведения демонстраций и акций протеста, следовать указаниям украинских органов власти, включая полицейских и военные патрули, следить за сообщениями в СМИ, проявлять терпение и спокойствие.

Военное положение, объявленное в десяти областях Украины, в том числе Одесской и Запорожской, где компактно проживают представители богарской диаспоры, затронуло в общей сложности около 200 тысяч болгар, передаёт БНР.

Посол Украины в Софии Виталий Москаленко, выступая сегодня перед журналистами, заверил, что болгарам на Украине будут в полной мере гарантированы права и свободы.

Как передавало ИА REGNUM, 26 ноября Верховная рада Украины утвердила указ президента Петра Порошенко о введении военного положения в ряде областей Украины на 30 дней. Действие указа распространяется на Винницкую, Луганскую, Николаевскую, Сумскую, Одесскую, Харьковскую, Черниговскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области, а также на внутренние воды Азово-Керченской акватории. Военное положение на этих территориях будет действовать до 26 декабря 2018 года.