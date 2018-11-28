Хашим Тачи после визита в США призвал изменить резолюцию ООН по Косово

Приштина, , 16:22 — REGNUM Албанское руководство Косово заручилось полной поддержкой США в переговорах с Белградом с целью взаимного признания и окончательной нормализации отношений. Об этом заявил президент Косово Хашим Тачи по итогам переговоров с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном 28 ноября в Вашингтоне.

«Мы согласились в том, что сейчас наступил исторический момент, который Косово и Сербия не должны упустить. Нам необходимо достичь окончательного соглашения, которое предполагает взаимное признание, изменение резолюции Совета Безопасности ООН 1244 и членство Косово в Организации Объединённых Наций», — приводит слова Тачи «Радио и телевидение Косово».

Как сообщается, Болтон со своей стороны заявил, что Приштина и Белград должны «воспользоваться возможностью, чтобы решить свои длительные разногласия и двигаться в направлении присоединения к Европейскому союзу».

В преддверии поездки в Вашингтон Хашим Тачи заявлял журналистам, что Косово и Сербия находятся «в окончательной фазе» переговоров, и его визит имеет целью «скоординировать с зарубежными друзьями последние шаги перед заключением соглашения с Белградом».

На этом фоне в Белграде в очередной раз подтвердили заявление президента Сербии Александра Вучича о том, что, несмотря на продолжающиеся переговоры, сербское руководство пока не видит реальных вариантов заключения соглашения с Косово, которое устраивало бы обе стороны.

Так, министр обороны Сербии Александр Вулин на днях заявил, что «единственный вариант, при котором Сербия признает независимость Косово, это смена Александра Вучича на какого-то другого — послушного и слабого — президента». «Вучич ведёт Сербию вперед. Идея независимого Косово потерпит крах», — сказал министр.

Автономный сербский край Косово и Метохия после кровавой межэтнической войны и агрессии НАТО 1999 года против Югославии в одностороннем порядке провозгласил свою независимость 17 февраля 2008 года. Сербия не признаёт независимости региона, однако под давлением Европейского союза начала переговоры об урегулировании отношений с албанскими властями Косово, в марте 2012 года получив официальный статус кандидата в члены ЕС.