На Урале назначен новый глава Еткульского района

Еткуль, Челябинская область, , 16:19 — REGNUM В Челябинской области назначен новый глава Еткульского района. Решение 28 ноября приняли депутаты городского собрания, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Район возглавил Юрий Кузьменков, который ранее был назначен врио главы муниципалитета. За него депутаты проголосовали единогласно.

Новый глава района уже получил поздравление губернатора Бориса Дубровского. Глава региона пожелал Кузьменкову успехов в реализации всех намеченных планов, а также благополучия и крепкого здоровья.

Ранее с 2005 года район возглавлял Виктор Головчанский. Он досрочно ушёл в отставку в октябре. На объявленный конкурс заявились семь человек. Но к финалу допустили лишь троих.