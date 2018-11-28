В Латвии объявили о строительстве жилья для солдат НАТО

Рига, , 16:19 — REGNUM В Латвии планируется построить служебное жилье для военнослужащих примерно на 18 млн евро. Об этом говорится в докладе министерства обороны Латвии правительству страны.

Отмечается, что работы будут выполнены с использованием инвестиций частного капитала: имя вкладчика и размер его инвестиций в докладе не разглашаются.

Предполагается, что с последующим приростом количества военнослужащих на Аджаской военной базе, возрастет спрос на жилье и до 2025 года понадобиться по крайне мере четыре 50-квартирных дома.

Планируется, что дома будут построены на участках, находящихся во владении министерства в непосредственной близости от базы. Если проект будет реализован успешно, минобороны предполагает, что с учетом развития военной инфраструктуры, жилье для военнослужащих может быть построено и в других регионах.