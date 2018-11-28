Среда, 28 Ноября 2018 года
16:31:04 МСК

В Госдуме ожидают визита Ришара Феррана

Политика

Весной 2019 года

Москва, 28 ноября 2018, 16:04 — REGNUM  Визит председателя Национального собрания (нижняя палата парламента) Франции Ришара Феррана в Россию может состояться весной 2019 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 ноября, об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР)

«Визит председателя Национального собрания (нижняя палата парламента) Франции Ришара Феррана действительно прорабатывается. Ожидается, что он может состояться весной 2019 года», — сообщил Слуцкий.

В Госдуме рассчитывают, что тогда же будут возобновлены заседания Большой российско-французской межпарламентской комиссии.

«У нас достаточно много тем для двусторонних переговоров», — добавил парламентарий.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Государственная дума РФ VII созыва
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить