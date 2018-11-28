В Госдуме ожидают визита Ришара Феррана

Москва, , 16:04 — REGNUM Визит председателя Национального собрания (нижняя палата парламента) Франции Ришара Феррана в Россию может состояться весной 2019 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 ноября, об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР)

«Визит председателя Национального собрания (нижняя палата парламента) Франции Ришара Феррана действительно прорабатывается. Ожидается, что он может состояться весной 2019 года», — сообщил Слуцкий.

В Госдуме рассчитывают, что тогда же будут возобновлены заседания Большой российско-французской межпарламентской комиссии.

«У нас достаточно много тем для двусторонних переговоров», — добавил парламентарий.