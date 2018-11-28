Индонезия и Франция намерены укреплять связи между BMKG и Meteo France

Джакарта, , 16:10 — REGNUM Правительства Индонезии и Франции согласились продолжить укреплять сотрудничество между французской организацией по исследованию погодных явлений Meteo France и индонезийским агентством метеорологии, климатологии и геофизики (BMKG), сообщает Antaranews.

«Таким образом, мы стремимся построить более сильную информационную сеть, особенно в морской сфере для лучшей координации и обмена информацией», — заявил госсекретарь при министерстве иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан в Джакарте.

Государственный секретарь Франции посетил индонезийское агентство метеорологии, климатологии и геофизики, чтобы своими глазами увидеть итоги первого этапа сотрудничества 2012−2015 гг., который касался в основном проекта модернизации операционной системы, в том числе наблюдения и обработки данных.

По его словам, второй этап сотрудничества, вероятно, начнется в 2019 году. Франция планирует выделить 150 млн долларов США.

Как сообщало ИА REGNUM, предприниматели из Франции и Индонезии стремятся наладить деловые связи между странами с целью увеличения числа туристов. Число французских туристов, приезжающих отдохнуть в Индонезию, выросло на 19% и составило около 290 тыс. человек в 2018 году.

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