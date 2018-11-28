Сенатор США похвалила жителей Украины за «мотивацию к успеху»

Вашингтон, , 16:18 — REGNUM «Очередным нападением на Украину» Кремль сигнализирует всему миру о своем намерении силой изменить международные нормы, считает сенатор от штата Нью Гэмпшир Жанна Шахин. Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте сената США.

«Последнее нападение Кремля на Украину — это не просто очередное нападение Кремля на суверенитет Украины. В связи с этим инцидентом Путин (президент РФ Владимир Путин) посылает международному сообществу еще один безошибочный сигнал о своем намерении изменить международные нормы силой и коренным образом изменить безопасность и стабильность, которые поддерживают наш глобальный порядок… Я призываю трансатлантическое сообщество вновь собраться вместе, чтобы защитить Украину новыми, более жесткими мерами против Кремля. Я продолжаю гордиться украинским народом, который никогда не терял своего достоинства и мотивации к успеху, несмотря на эти неоднократные нападки. Я призываю всех украинских законодателей не сбиваться с этого пути, особенно в этот сложный период».

Отметим, что «в связи с этим инцидентом» ряд западных политиков посылает сигнал о своем намерении изменить международные нормы, осуждая Россию за защиту собственной границы и бросаясь вульгарными обвинениями. Данную позицию, однако, разделили не все страны, так, Франция и Германия высказались против новых санкций, а спикер парламента Словакии вспомнил ложь украинских спецслужб по поводу убийства журналиста Аркадия Бабченко и в целом скептически отнёсся к заявлениям Киева о «российской агрессии».

Как сообщало ИА REGNUM, первый заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко объявила «неадекватно мягкой» реакцию мирового сообщества на «агрессивные действия Российской Федерации против украинских кораблей». Украинский политик считает необходимым мобилизовать дипломатические усилия и решительнее требовать от России освобождения украинских моряков и судов.