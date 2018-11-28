Крымский суд арестовал провокатора из СБУ

Симферополь, , 15:43 — REGNUM Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца сотрудника Службы безопасности Украины за незаконное пересечение госграницы России в Керченском проливе на бронекатере «Никополь».

"Избрать Драчу Андрею Леонидовичу меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 дней до 25 января 2019 года», — заявил в зале заседания судья Виктор Можелянский, отметив, что задержанному предъявлено обвинение по части 3 статьи 322 УК РФ — «Незаконное пересечение государственной границы России».

Обвиняемый настаивает на том, что не собирался совершать преступление. По словам его адвоката, задержанный является сотрудником СБУ и, находясь на корабле, выполнял поставленные перед ним служебные задачи, однако членом экипажа он не является и никаких решений во время похода не принимал.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Киевский районный суд Симферополя на два месяца заключил под стражу 15 украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение российской границы в Чёрном море.

Читайте развитие сюжета: «Без злого умысла»: сотрудник СБУ отрицает свою вину перед Россией