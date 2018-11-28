Великобритания не выдаст Турции членов ФЕТО

Лондон, , 15:31 — REGNUM Суд Великобритании отклонил требование Турции в экстрадиции трех человек, подозреваемых в связях с ФЕТО, сообщает 28 ноября Anadolu.

ФЕТО считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории государства запрещена. Ее лидер, религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен, обвиняется в попытке государственного переворота.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, при подавлении которого погиб 251 человек, 2 тыс. 200 человек получили ранения. Гюлен отверг обвинения в свой адрес, осудив путч.

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