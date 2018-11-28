Макрона обвинили в «сеянии беспорядков» во Франции

Париж, , 15:30 — REGNUM Посол Франции по международным переговорам по вопросам Арктики и Антарктики Сеголен Руаяль обвиняет главу государства Эммануэля Макрона в «сеянии беспорядков», сообщает Le Figaro.

«Это опустошение для политики. Мы не имеем права сеять беспорядок политическими решениями, которые приводят французов в ярость!» — заявила Сеголен Руаяль в интервью France inter.

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Больше, чем ценами на топливо, бывший министр энергетики недовольна ростом цен на газ.

«Это возмутительно. Цены на газ растут на 14−16%», — подчеркнула Сеголен Руаяль, добавив, что при ней цены на электроэнергию и газ не увеличивались, потому что она защищала потребителей.

Сеголен Руаяль потребовала пересмотреть подобную политику.

«Французы видят, что мазут для лодок и яхт не облагаются налогом, и не понимают, куда идут средства от налогов при их низких зарплатах и пенсиях», — подчеркнула она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава глава Франции представил долгожданный многолетний план по энергетике, где призвал сократить использование природных ресурсов к 2050 году.

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