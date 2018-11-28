Медведев потребовал разобраться с пожаром на ледоколе «Виктор Черномырдин»

Санкт-Петербург, , 15:21 — REGNUM Глава правительства РФ Дмитрий Медведев потребовал разобраться с причинами пожара на строящемся ледоколе «Виктор Черномырдин» и принять все меры к усилению безопасности на предприятиях судостроения. Об этом премьер заявил 28 ноября в ходе совещания по развитию атомного ледокольного флота, которое состоялось на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге.

Напомним, пожар на дизель-электрическом ледоколе произошел вечером 27 ноября на территории ОАО «Адмиралтейские верфи» в Петербурге. Выгорело до 300 кв. метров внутренних помещений на двух палубах. Тяжелые ожоги получил один сотрудник предприятия, он находится в реанимации. Ущерб от пожара составил не менее 1,5 млн рублей, возбуждено уголовное дело.

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В ходе сегодняшнего совещания Дмитрий Медведев заявил, что обеспечение и соблюдение техники безопасности «всегда имеет большое значение на таких сложных предприятиях, как Балтийский завод, да и других предприятиях».

«Все происшествия такого рода, и то, которое вчера случилось… Понятно, что надо разбираться, надо смотреть, кто в чём виноват, какие грузы привезли, какие виды топлива использовать. Но в любом случае это ответственность руководства. Я просил бы со всем этим разобраться и мне лично доложить», — обратился глава правительства к министру промышленности и торговли Денису Мантурову, руководству Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) и ко всем, «кто причастен к этому вопросу».

По версии следствия, в ходе выполнения работ на ледоколе не было обеспечено соблюдение правил безопасности, в помещении котельного отделения произошло возгорание, которое переросло в пожар.

Добавим, что в руководстве «Адмиралтейских верфей» уже заявили, что ЧП не отразится на сроках сдачи ледокола «Виктор Черномырдин», и судно будет передано заказчику летом 2019 года.

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