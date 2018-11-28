В Советском районе Югры может появиться «единая администрация»

Советский, Югра, , 16:11 — REGNUM В городе Советском и Советском районе Югры идёт обсуждение «единой администрации». Объединение города и района в один административный центр даст экономию бюджетных средств, по разным оценкам, от 50 до 70 млн рублей в год, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Советского района.

Обсуждение объединения администраций города и района ведётся в думах, мэриях и среди населения. Главное, объединение в единый административный центр должно пройти взвешенно, без наскока, с учётом всевозможных рисков, считают инициаторы объединения.

«Рисков, действительно, много. В первую очередь, я беспокоюсь о тех людях, которые будут сокращены. Нам необходимо сделать так, чтобы ситуация не привела к ухудшению жизни простых людей», — считает глава города Советский Александр Жуков.

Между тем, объединение администраций увеличит финансирование на строительство дорог, спорт, культуру, а также на строительство жилья. При программах софинансирования суммы могут исчисляться сотнями миллионов рублей.

Глава Советского района Игорь Набатов считает, что исполнительные органы города и района осуществляют однотипные функции в области местных финансов, кадровой работы и муниципальной службы, а также в сфере противодействия коррупции, земельного контроля, жилищно-коммунального хозяйства, в том числе обращения с ТКО, реализации жилищных программ, дорожной деятельности и многом другом. Поэтому сегодня остро стоит вопрос — зачем тратить дважды бюджетные средства, если реализацией муниципальных программ в перечисленных отраслях в районном центре может заниматься одна администрация.

Инициаторы «единой администрации» отмечают, что опираются на позитивный опыт объединения административных усилий в Берёзовском, Белоярском, Кондинском районах Югры. К объединению администраций района и посёлка городского типа идут и в Октябрьском районе ХМАО.