Грузия: активность избирателей во втором туре выше, чем в первом

Тбилиси, , 14:53 — REGNUM Активность избирателей во втором туре выборов президента Грузии несколько выше, чем в первом. По информации ЦИК Грузии, на 12:00 часов по местному времени в масштабе всей страны проголосовали 688 551 избирателей, что составляет 19,6% от общего числа избирателей.

На этот же период в первом туре участие в выборах приняли 558 755 человек, что составляло 15,95% избирателей.

Пресс-спикер ЦИК предупредила представителей всех политических партий о недопустимости вмешательства в деятельность избирательной администрации. По ее же информации, на данный момент на избирательных участках зафиксированы лишь несколько процедурных нарушений, часть которых уже исправлена.

«Часть процедурных недочетов была устранена на месте, а на остальные нарушения избирательная администрация отреагирует соответствующим образом», — заявила пресс-спикер Анна Микеладзе.

На просьбу уточнить некоторые нарушения она сообщила, что на избирательных участках Руставского избирательного округа были зафиксированы 2 попытки повторного участия ранее прошедших маркировку избирателей в голосовании, что было пресечено на месте. А на избирательном участке в Исанском избирательном округе наблюдатель превысил свои полномочия и по требованию председателя избирательной комиссии покинул избирательный участок. На одном из избирательных участков в Ткибули избиратель проголосовал с просроченным удостоверением личности. По этому факту была составлена жалоба, на которую отреагирует окружная избирательная комиссия.

Напомним, что первый тур выборов президента Грузии состоялся 28 октября. По его результатам, во второй тур вышли независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая «Грузинская мечта», и кандидат от «Единого национального движения» Григол Вашадзе.