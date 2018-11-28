Супругу лидера оппозиции Перу запретили покидать страну

Лима, , 14:54 — REGNUM Суд Перу издал запрет на выезд из страны для Марка Вито, супруга лидера крупнейшей оппозиционной партии «Народная сила» Кейко Фухимори, передает канал TeleSur 28 ноября.

Родившийся в США и получивший перуанское гражданство Марк Вито не сможет покинуть Перу до 26 ноября 2021 года. Он проходит подозреваемым в расследовании предполагаемого отмывания денег в ходе предвыборной кампании Кейко Фухимори в 2011 году. Прокуратура Перу проверяет сделки с недвижимостью, заключенные на имя Вито.

Как сообщало ИА REGNUM, сама Кейко Фухимори находится под арестом с начала ноября. Суд распорядился об аресте сроком на три года в виду риска побега подозреваемой.

Фухимори подозревается в незаконном финансировании предвыборной кампании, в том числе в коррупционных связях с бразильской строительной компанией «Одебрехт». Расследование незаконной деятельности «Одебрехт» охватило почти все страны Южной Америки и стоило свободы и руководящих постов для многих крупных политических деятелей.

Кейко Фухимори — дочь перуанского диктатора Альберто Фухимори, возглавлявшего Перу с 1990 по 2000 годы. 80-летний экс-президент был арестован в октябре этого года после отмены помилования президентом Педро Пабло Кучински. Ему вменяют в вину соучастие в убийстве мирных жителей в годы своего президентства, принудительную стерилизацию женщин и другие преступления.

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