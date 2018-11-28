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Премьер-министр Франции готов принять делегацию «желтых жилетов»

Политика

«Если делегация ищет встречи, я ее приму», — заявил премьер-министр Франции

Париж, 28 ноября 2018, 14:49 — REGNUM  Премьер-министр Франции Эдуард Филипп в эфире телеканала BFM TV заявил, что готов встретиться с представителями движения «желтые жилеты», сообщает Le Figaro.

«Я надеюсь, что представители движения «желтые жилеты» примут участие в последующих дебатах. Если делегация ищет встречи, я ее приму», — заявил премьер-министр.

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Эдуард Филипп также подтвердил увеличение налога на топливо с 1 января 2019 года.

«Если в течение года цены на сырье взлетят, мы сможем вернуться к налогу, введенному с 1 января», — отметил глава правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, во время беседы с министром экологии Франции Франсуа де Руги представители движения «желтые жилеты», первые выразили желание встретиться с премьер-министром страны.

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Политическая жизнь Франции
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