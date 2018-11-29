Америка и война. Почему «США — это не страна, а бизнес»?

Вашингтон, , 00:59 — REGNUM Недавний доклад американского Университета Брауна, где приводились точные цифры человеческих потерь армии США, союзников и мирных граждан в ходе «антитеррористических войн» в Ираке и Афганистане, сразу же стал для мировых СМИ источником разного рода пропагандистских сообщений, скомпонованных из правильно подобранных выводах об успехах и замалчивании потерь. Почему именно действия США становятся той позицией, с которой мировые СМИ стараются подавать военную и околовоенную информацию, обсуждает автор ИА REGNUM Руслан Хубиев.

США очень нужна война. Говорить, что она нужна им именно сейчас — в корне неверно, ведь за 242 года своего существования США развязали 209 войн и вооруженных конфликтов. Практически не было ни одного года, в котором США так или иначе не воевали бы. И это еще без учета негласных войн, которые велись, например, против коренных жителей Америки.

Народная шутка, что «США — это не страна, а бизнес», содержит в себе изрядную долю правды, и даже великая война Севера и Юга США имела под собой именно разные взгляды северян и южан на судьбу развития американского капитала, а вовсе не на освобождение рабов. Зато история о «войне против рабства» послужила прекрасным информационным прикрытием и стала образцом американской военной пропаганды, который используется до сих пор. С учетом того, что сегодняшние США всё более склонны действовать в интересах ТНК, становится предельно понятной и форма, которую в мировых СМИ зачастую приобретает описание «гуманных и справедливых» войн, ведущихся Штатами.

Читайте статью Война с террором: полмиллиона жизней, о которых США «забыли» упомянуть и другие публикации Руслана Хубиева.