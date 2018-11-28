Российского посла вызвали в МИД Эстонии из-за Украины

Таллин, , 14:26 — REGNUM Министерство иностранных дел Эстонии вызвало российского посла Александра Петрова в связи с инцидентом в Керченском проливе. Об этом говорится в сообщении эстонского МИД.

На встрече с российским дипломатом эстонская сторона потребовала незамедлительного освобождения кораблей ВМС Украины и их экипажей. Таллин также утверждает, что Россия должна гарантировать судам Украины и других стран свободу навигации в Керченском проливе и Азовском море в соответствии с международными нормами.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября три украинских военных корабля были задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе за нарушение государственной границы. Корабли доставили в Керчь, по факту нарушения госграницы возбудили уголовное дело. Москва расценила инцидент как провокацию, Киев обвинил Россию в «агрессии».

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