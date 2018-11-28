Среда, 28 Ноября 2018 года
15:15:55 МСК

Россия пытается получить «контроль» над Украиной — сенатор США

Политика

25 ноября три корабля ВМС Украины пытались прорваться через границу РФ в Керченский пролив. Все они были задержаны и доставлены в порт Керчь

Россия пытается получить «контроль» над Украиной — сенатор США
Иван Шилов © ИА REGNUM
Российский Крым

Де-Мойн, США, 28 ноября 2018, 14:23 — REGNUM  О присоединении к своим коллегам в осуждении «захвата Россией украинских кораблей, ранения и задержания украинских моряков» объявила сенатор от штата Айова Джони Эрнст 28 ноября в своем твиттере.

«Это — последний пример попыток России получить влияние и контроль над Украиной и Крымским полуостровом. Действия, предпринятые Россией на выходных, были опасными, и вновь показали, насколько слабо она считается с правами своих соседей. США и все остальные в международном сообществе должны дать России понять, что не будут терпеть несправедливых агрессивных действий, подобных этому».

Отметим, что у России нет необходимости «пытаться влиять» на Крым, который вернулся к ней по воле своих жителей в результате референдума. Предпринятые же Россией в Керченском проливе действия показали, что она заботится о соблюдении законов и защищает собственную территорию от вторжения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сенатор Дик Дурбин высказал свое мнение, согласно которому Россия «посредством кибератак, пропаганды, военного запугивания и прямого вторжения продолжает атаковать украинский суверенитет и международные стандарты».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Провокация ВМС Украины в Керченском проливе и ее последствия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить