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Гани: создана спецгруппа для переговоров с талибами*

Политика

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Гани: создана спецгруппа для переговоров с талибами*
Президент Афганистана Ашраф Гани

Женева, Швейцария, 28 ноября 2018, 14:11 — REGNUM  Афганские власти создали спецгруппу для переговоров с движением «Талибан"* (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом объявил 28 ноября на международной министерской конференции в Женеве президент Афганистана Ашраф Гани.

Он отметил, что после нескольких месяцев интенсивных консультаций удалось сформулировать дорожную карту для мирных переговоров. Также сформированы органы и механизмы для движения к мирному соглашению.

В переговорный орган войдут 12 человек. Им будет руководить глава администрации Гани Абдула Салам Рахими.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политические партии Афганистана обвинили действующего президента Ашрафа Гани в нарушении обещаний о привлечении их к переговорному процессу.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ведет активные переговоры, направленные на мирное урегулирование в Афганистане.

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