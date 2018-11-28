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В Сирии появилась новая военная база США у границы с Турцией

Политика

Основная задача новой военной базы – не допустить проведение Турцией операции против курдских вооруженных формирований в этом регионе Сирии

Дамаск, 28 ноября 2018, 14:08 — REGNUM  Международная коалиция во главе с США построила новую военную базу в северной части сирийской провинции Ракка. Об этом сообщила Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR). База располагается к югу от турецкой границы у города Таль-Абъяд.

Следует заметить, что именно по этому району пришлось наибольшее количество ударов турецкой армии. Удары наносились по позициям курдских отрядов Народных защитников, составляющих основу Сирийских демократических сил, которые созданы и поддерживаются США.

Создание новой военной базы коалиции явилось ответом на концентрацию сил турецкой армии и ее союзников вдоль границ провинций Алеппо и Ракка для проведения наступательной операции против курдских формирований. Кроме этого, американские военные размещают пять наблюдательных постов у сирийско-турецкой границы.

Данные действия вызвали крайнее раздражение Анкары, т.к. это рассматривается как попытка Вашингтона заблокировать предстоящую турецкую военную операцию к востоку от Евфрата.

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Участие США в войне в Сирии
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