В Сирии появилась новая военная база США у границы с Турцией

Дамаск, , 14:08 — REGNUM Международная коалиция во главе с США построила новую военную базу в северной части сирийской провинции Ракка. Об этом сообщила Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR). База располагается к югу от турецкой границы у города Таль-Абъяд.

Следует заметить, что именно по этому району пришлось наибольшее количество ударов турецкой армии. Удары наносились по позициям курдских отрядов Народных защитников, составляющих основу Сирийских демократических сил, которые созданы и поддерживаются США.

Создание новой военной базы коалиции явилось ответом на концентрацию сил турецкой армии и ее союзников вдоль границ провинций Алеппо и Ракка для проведения наступательной операции против курдских формирований. Кроме этого, американские военные размещают пять наблюдательных постов у сирийско-турецкой границы.

Данные действия вызвали крайнее раздражение Анкары, т.к. это рассматривается как попытка Вашингтона заблокировать предстоящую турецкую военную операцию к востоку от Евфрата.