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Прекращены депутатские полномочия коммуниста, ставшего главой Хакасии

Политика

Валентин Коновалов стал главой Хакасии по результатам второго тура губернаторских выборов 11 ноября

Прекращены депутатские полномочия коммуниста, ставшего главой Хакасии
Иллюстрация: R-19.ru
На сессии Верховного совета Хакасии

Абакан, 28 ноября 2018, 14:05 — REGNUM  В Хакасии сегодня, 28 ноября, состоялась третья сессия седьмого созыва Верховного совета (парламента) республики. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, первым парламентарии рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Валентина Коновалова в связи с его избранием на должность главы Хакасии.

По сообщениям местных массмедиа, по этому вопросу депутаты проголосовали единогласно.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 30-летний коммунист Валентин Коновалов стал главой Хакасии по результатам второго тура губернаторских выборов 11 ноября 2018 года. До этого он был депутатом Верховного совета республики.

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15 ноября Валентин Коновалов вступил в должность главы Хакасии.

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Второй тур выборов главы Хакасии-2018
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