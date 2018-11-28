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Президент Турции посетит Аргентину, Венесуэлу и Парагвай в начале декабря

Политика

В Каракасе и Асунсьоне турецкого лидера ждут после саммита «большой двадцатки»

Анкара, 28 ноября 2018, 14:09 — REGNUM  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшие дни совершит поездку по странам Латинской Америки, передает канал TeleSur со ссылкой на пресс-службу администрации турецкого президента.

После присутствия на саммите большой двадцатки в столице Аргентины Буэнос-Айресе 30 ноября — 1 декабря Эрдоган отправится в Парагвай и Венесуэлу. Это будет первый визит турецкого лидера в эти страны, который предполагает заключение двусторонних соглашений о сотрудничестве. Турция поддерживает хорошие отношения с отвергнутыми Евросоюзом, США и странами Лимской группы властями Венесуэлы.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года Анкара и Каракас подписали соглашение об экономическом сотрудничестве. В июле президент Венесуэлы Николас Мадуро посетил с официальным визитом Турцию.

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Внешняя политика Турции
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