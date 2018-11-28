В Ленобласти завершились антитеррористические учения на нефтебазе

Всеволожск, Ленинградская область, , 14:07 — REGNUM В поселке имени Морозова Всеволожского района Ленинградской области сегодня, 28 ноября, были проведены плановые антитеррористические учения, сообщает оперативный штаб Национального антитеррористического комитета (НАК) в Ленинградской области.

Учения проходили в районе нефтебазы компании «Роснефть» на улице Чекалова поселка имени Морозова.

«Отрабатывались совместные действия правоохранительных органов и специальных служб по предотвращению и пресечению террористических проявлений», — пояснили в оперативном штабе НАК.

В учениях были задействованы оперативные силы и средства правоохранительных органов и специальных служб. Были введены ограничения посещения жителями территории, прилегающей к месту учений.

«В настоящее время все ограничения на посещение территории, прилегающей к месту проведения учений, сняты», — проинформировали в штабе.

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