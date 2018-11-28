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Путин и Эрдоган обсудили провокацию Киева в Керченском проливе

Политика

Состоялся обмен мнениями по вопросам стабильности и безопасности в Черноморском регионе

Москва, 28 ноября 2018, 14:01 — REGNUM  Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону провокацию Украины в Керченском проливе, сообщается 28 ноября на сайте Кремля.

«В контексте спровоцированного киевскими властями опасного инцидента в районе Керченского пролива состоялся обмен мнениями по вопросам стабильности и безопасности в Черноморском регионе», — говорится в сообщении.

Главы государств также обсудили ситуацию в Сирии. Стороны условились активизировать совместные усилия по реализации меморандума о стабилизации ситуации в Идлибе.

Напомним, 25 ноября к Керченскому проливу, нарушив границу России, подошли три корабля ВМС Украины. После обстрела и тарана одного из них корабли были задержаны и отбуксированы в Керчь, поскольку игнорировали предупреждения российских пограничников. На следующий день на Украине был принят закон о введении военного положения в десяти областях.

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Провокация ВМС Украины в Керченском проливе и ее последствия
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