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Законопроект о званиях преподавателям военных учебных центров внесен в ГД

Политика

Армия

Москва, 28 ноября 2018, 13:59 — REGNUM  Законопроект о статусе военнослужащих, являющихся педагогическими работниками, внесли в Госдуму депутаты «Справедливой России» Александр Терентьев и Александр Ремезков, передает корреспондент 28 ноября.

Предлагается установить для военнослужащих, являющихся педагогическими работниками, равные возможности в присвоении воинского звания в соответствии с пунктом 5 статьи 47 федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».

Закон «О воинской обязанности и военной службе» предусматривает случаи прохождения военнослужащими военной службы не на воинских должностях. И к таким военнослужащим относятся, в частности, педагогические работники военных учебных центров.

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Вооруженные силы России
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