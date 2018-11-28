Законопроект о званиях преподавателям военных учебных центров внесен в ГД

Москва, , 13:59 — REGNUM Законопроект о статусе военнослужащих, являющихся педагогическими работниками, внесли в Госдуму депутаты «Справедливой России» Александр Терентьев и Александр Ремезков, передает корреспондент 28 ноября.

Предлагается установить для военнослужащих, являющихся педагогическими работниками, равные возможности в присвоении воинского звания в соответствии с пунктом 5 статьи 47 федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».

Закон «О воинской обязанности и военной службе» предусматривает случаи прохождения военнослужащими военной службы не на воинских должностях. И к таким военнослужащим относятся, в частности, педагогические работники военных учебных центров.