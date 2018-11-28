«Украина находится на передовой» — посол США в Германии осудил Россию

Вашингтон, , 14:06 — REGNUM С осуждением позиции России по произошедшему в Керченском проливе выступил посол США в Германии Ричард Гренелл. В своем твиттере 28 ноября Гренелл пишет:

«Украина находится на передовой линии по борьбе с российской агрессией. Действия Путина (президент РФ Владимир Путин) в Керченском проливе являются нарушением навигационных прав каждого государства. Все союзники должны встать рядом с Украиной и послать Путину единое послание».

Отметим, что препятствование незаконному пересечению границы не является нарушением закона (и в США, чей президент для охраны границы намерен возвести стену, это хорошо известно). Украинские суда были задержаны российскими пограничниками за нарушение государственной границы России.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция и Германия не поддержали идею введения новых санкций против России. В связи с инцидентом в Азовском море Париж и Берлин хотят прибегнуть к помощи ОБСЕ.

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