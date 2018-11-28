Путин и Эрдоган обсудили инцидент с ВМС Украины

Москва, , 13:58 — REGNUM Сегодня, 28 ноября, во время телефонного разговора президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обменялись мнениями по поводу спровоцированного властями Киева опасного инцидента в районе Керченского пролива, сообщается на сайте Кремля.

Путин и Эрдоган высказали свои предложения и по вопросам стабильности и безопасности в Черноморском регионе и, в частности, в районе Крымского моста.

Также лидеры двух стран обсудили ситуацию в Сирию. Путин и Эрдоган договорились активизировать совместные усилия по реализации Меморандума о стабилизации ситуации в Идлибе, подписанного в Сочи 17 сентября 2018 года.

Кроме того, были затронуты некоторые вопросы российско-турецкого сотрудничества.

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Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября суд в Симферополе рассматривает вопрос меры пресечения для 24 моряков из экипажей трех кораблей ВМС Украины, задержанных за нарушение границы России. Трое из них арестованы до 25 января. Напомним, 25 ноября три корабля ВМС Украины пытались прорваться через границу РФ в Керченский пролив. Все они были задержаны и доставлены в порт Керчь.

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