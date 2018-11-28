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Песков ответил на высказывание Михалкова о неполной осведомлённости Путина

Политика

Ранее кинорежиссёр Никита Михалков заявил, что российский лидер «знает не всё»

Песков ответил на высказывание Михалкова о неполной осведомлённости Путина
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Москва, 28 ноября 2018, 13:49 — REGNUM  Президент РФ Владимир Путин имеет всю полноту информации о том, что происходит в стране. При этом российский лидер получает её из разных источников. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, опровергнув высказывание кинорежиссера Никиты Михалкова о том, что президенту РФ «докладывают не обо всём».

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«Президент обладает неоспоримым преимуществом — он имеет множество источников, от которых он получает всю полноту картины», — сказал Песков.

При этом он добавил, что уважает мнение Михалкова, однако «справедливости ради» отметил, что «отдельно взятый источник не может всего рассказывать президенту и не делает этого».

Напомним, в интервью журналисту Юрию Дудю, опубликованному 27 ноября на популярном видеохостинге, режиссёр Никита Михалков рассказал о своей давней дружбе с президентом, а также выразил уверенность в том, что «Путин не всё знает».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что современные средства коммуникации позволяют и президенту РФ, и премьер-министру выполнять свои обязанности вне зависимости от местонахождения. Так он прокомментировал одновременное отсутствие в России главы государства Владимира Путина и главы правительства Дмитрия Медведева.

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Внешняя политика России
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