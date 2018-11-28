В Кремле прокомментировали слова Трампа об «агрессии»

Москва, , 13:47 — REGNUM В Кремле обратили внимание на заявление президента США Дональда Трампа по инциденту в Керченском проливе. Об этом 28 ноября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, слова Трампа о том, что ему «не нравится эта агрессия» можно понять двояко: либо американский лидер назвал агрессией действия военных моряков Украины, либо его высказывание имело отношение к российским пограничникам.

«Мы обратили внимание на это заявление», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп допустил отмену встречи с главой российского государства Владимиром Путиным на саммите «большой двадцатки» в связи с инцидентом в Керченском проливе.

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