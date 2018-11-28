Инцидент в Черном море обвалит курс гривны — эксперт

Киев, , 13:44 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) может продолжить сотрудничество с Украиной, поскольку Киев вводит военное положение в «мягком имитационном» виде. Об этом 28 ноября в эфире одного из украинских телеканалов заявил исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

«В мягком имитационном сценарии по которому мы идем, (о вводе военного положения) это сотрудничество (с МВФ) возможно. Это значит, что никаких серьезных изменений в бюджете не происходит. Сотрудничество с МВФ может быть возобновлено», — сказал Устенко.

Он прогнозирует, что к концу года из-за ввода военного положения инфляция увеличится с 9 до 11%.

«Возникает дополнительное девальвационное давление… Девальвация приведет к инфляции… Девальвация гривны означает, что та часть потребительской корзины украинцев, которая на четверть зависит от импорта, увеличится в цене. Дополнительная девальвация к концу года на 10% приведет к дополнительному инфляционному шоку на уровне 2%», — рассказал Устенко.

Эксперт прогнозирует, что на девальвацию гривны повлияет снижение экспортных доходов Украины из-за перекрытия Россией Керченского пролива.

«Есть группа факторов, которые влияют на девальвацию гривны. Дополнительная группа факторов сформировалась после ввода военного положения. Первая группа факторов — потенциальное снижение доходов от нашего экспорта. После ввода военного положения часть экспортеров будет пытаться не заводить валютную выручку на территорию Украины на протяжении ближайших 30 дней и оттягивать завод выручки насколько это возможно. Для них появился дополнительный фактор неопределенности… Стратегия экспортеров может измениться, поскольку для них перекрыто движение через Керченский пролив. Не думаю, что в ближайшие недели или дни наши экспортеры будут поставлять металл и зерно из Мариуполя и Бердянска через Керченский пролив», — добавил Устенко.

При этом на снижение курса гривны отразятся действия инвесторов и импортеров.

«Во время ввода военного положения как минимум часть инвесторов поставит на паузу свои инвестиционные планы в Украине. Это значит, что скорее всего в месячном диапазоне мы недосчитаемся 100−200 млн долл, которые можно было получить за счет притока инвестиций. Приблизительно такую сумму в месяц мы получали за предыдущие месяцы этого года. Следующая группа факторов касается импортеров. Импортеры будут закладывать более высокие ожидания, в частности курсовые. К примеру, вместо курса 28 грн за доллар будут закладывать 30 грн, а может и более высокие значения», — пояснил эксперт.

Устенко также напомнил, что в конце года украинский минфин традиционно «закрывает долги перед участниками рынка».

«Не забывайте, что в конце года все иностранные и частично украинские компании покупают доллары, чтобы обезопасить себя, другие — вывозят валюту», — подытожил эксперт.

Напомним, на 28 ноября 2018 года Национальный банк Украины опустил курс гривны более чем на 20 копеек — до 28,10 гривен за доллар — по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора во вторник, 27 ноября.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне: 100 долларов США — 2810,5334 гривны (+20,6887); 100 евро — 3183,7722 гривны (+13,6717). При этом курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже вырос на 25 копеек — до 28,15 грн/долл, курс в покупке поднялся на 27 копеек — до 28,12 грн/долл.

Как сообщало ИА REGNUM, 26−27 ноября курс гривны начал снижаться после решения властей о введении военного положения на Украине. Так, 27 ноября в банках доллар продавали в диапазоне 28−30 гривен, а в обменниках стоимость доллара колебалась от 28,8 до 32 грн.