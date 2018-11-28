Великобритания не изменит своей позиции по Гибралтару — СМИ

Мадрид, , 13:40 — REGNUM Несмотря на протест властей Испании, Великобритания не намерена отказываться от своей позиции по вопросу Гибралтара при выходе из Европейского союза (ЕС). Об этом пишет испанская газета ABC 28 ноября.

Лондон не намерен вступать в переговоры о суверенитете своей заморской территории Гибралтар, оспариваемой Испанией. Посол Великобритании в ЕС Тим Барроу направил второе письмо в Европейскую комиссию, в котором он поясняет, что Лондон не отступает ни на дюйм от своей прежней позиции.

Ранее глава правительства Испании Педро Санчес, угрожавший бойкотом соглашения о выходе Великобритании из ЕС, заявлял о «тройной гарантии» и «беспрецедентном успехе Испании» в споре о Гибралтаре. Санчес получил заверения от Европейской комиссии, что впредь любые соглашения между ЕС и Великобританией по поводу Гибралтара будут нуждаться в одобрении Испании.

«Лондон посмеялся над Санчесом», — пишет консервативное издание.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября лидеры стран ЕС утвердили соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Теперь текст должен пройти через Европарламент и британскую Палату общин.

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