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В Кремле рассказали о встрече Путина с саудовским наследным принцем

Политика

У президента России запланированы контакты с ним на полях саммита

В Кремле рассказали о встрече Путина с саудовским наследным принцем
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин и Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд

Москва, 28 ноября 2018, 13:34 — REGNUM  В рамках саммита «большой двадцатки» в Буэнос-Айресе президент России Владимир Путин намерен встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом аль-Саудом. Об этом 28 ноября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, у президента России запланированы контакты с наследным принцем на полях саммита. Также Песков добавил, что более подробно о повестке двух дней саммита G20 расскажет позднее помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что запланированная встреча президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине может не состояться по инициативе главы Белого дома.

Читайте также: Трамп не исключил отмены встречи с Путиным на саммите G20 в Аргентине

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Внешняя политика России
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