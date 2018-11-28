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В Кремле сообщили о предстоящем международном разговоре Путина

Политика

Песков не стал уточнять, с кем именно будет говорить российский президент

В Кремле сообщили о предстоящем международном разговоре Путина
Иллюстрация: Kremlin.ru
Путин говорит по телефону

Москва, 28 ноября 2018, 13:20 — REGNUM  Сегодня, 28 ноября, президент России Владимир Путин проведет международный телефонный разговор. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, скоро появится информация о международном телефонном разговоре главы российского государства. В то же время Песков не стал уточнять, с кем именно будет говорить Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин и его украинский коллега Пётр Порошенко не разговаривали по поводу произошедшего в Керченском проливе инцидента.

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Внешняя политика России
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