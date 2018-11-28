Москва продолжает подготовку к встрече Путина с Трампом на G20

Москва, , 13:14 — REGNUM Встреча президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом на саммите «Большой двадцатки» в Аргентине не отменяется. Подготовка к ней по-прежнему продолжается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Трамп не исключил отмены встречи с Путиным на саммите G20 в Аргентине

В Кремле отметили, что в курсе заявления президента США Дональда Трампа о возможной отмене встречи с российским лидером. Однако здесь также обратили внимание заявление Белого дома о том, что встреча состоится. По словам официального представителя Кремля, российская сторона исходит из того, что Трамп и Путин увидятся.

«Подготовка продолжается, встреча согласована. Какой-либо иной информации от американских визави мы не имеем»,— ответил Песков.

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Как сообщало ИА REGNUM, саммит G20 пройдет в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря. О встрече лидеров России и США на полях саммита стало известно полгода назад. Накануне, 27 ноября, президент США Дональд Трамп не исключил возможной отмены встречи с Владимиром Путиным из-за конфликта России и Украины в Керченском проливе.

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