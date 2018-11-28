Трутнев рассказал, когда в Бурятии заработают преференции Дальнего Востока

Владивосток, , 13:01 — REGNUM Преференции Дальнего Востока должны заработать в Бурятии до конца 2018 года. Об этом заявил вице-премьер РФ, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Бурятии, глава республики Алексей Цыденов принял участие в заседании совета при полпреде, которое состоялось во Владивостоке 27 ноября. Обсуждалась, в том числе, подготовка нацпрограммы развития Дальнего Востока. Юрий Трутнев заявил о необходимости до конца 2018 года включить в программы развития Дальнего Востока Бурятию и Забайкальский край. Для этого нужно внести изменения в ряд нормативно-правовых актов.

Также полпред отметил, что посетит Бурятию 30 ноября.

«На этой неделе планирую посетить данные субъекты (Бурятию и Забайкальский край — прим. ИА REGNUM ), вместе с губернаторами обсудим, что нужно сделать для улучшения социально-экономического состояния региона. Уже сегодня ясно, что работы предстоит немало. Ситуация в Бурятии и Забайкальском крае непростая, именно поэтому и принято решение о передаче данных субъектов в ДФО, чтобы они могли получить все институты поддержки», — прокомментировал вице-премьер.

По мнению главы Бурятии Алексея Цыденова, включение региона в состав ДФО уже приносит эффект:

«И уже сейчас мы почувствовали, что за тот небольшой срок, который мы находимся в ДФО, мы включаемся в программы по жилью, по поддержке рождаемости, по транспорту и другим. Безусловно, мы уверены, что ДФО — это дополнительные возможности, которые позволят улучшить жизнь в республики быстрее».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Бурятия и Забайкальский край были переведены из состава Сибирского федерального округа в Дальневосточный указом президента РФ Владимира Путина от 3 ноября 2018 года.

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Однако далеко не все теперь уже бывшие сибиряки обрадовались этому решению. Некоторые жители Бурятии и Забайкалья возмутились, что решение было принято без участия местных жителей. В соцсетях начались бурные обсуждения: люди переживают, что цены и тарифы в Бурятии и Забайкалье вырастут до дальневосточных. А также звучат опасения, что побережье Байкала раздадут «нужным людям» под «дальневосточный гектар». Однако местные власти заверили, что Байкал никто не тронет, и цены не взлетят.

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